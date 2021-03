Familiares e amigos estão promovendo uma campanha nas redes sociais para a doação de sangue para a piumhiense, Manuela Batista Silva Polcaro, de dois anos.

A criança foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA), no final de fevereiro. Interessados em fazer a doação de sangue podem entrar em contato com Cláudia pelo seguinte telefone: (37)9-9963-0911.

O câncer é raro e requer, como parte do tratamento, a transfusão de sangue quase que constante.

A criança está internada em Belo Horizonte e vai necessitar de transfusões durante o período de sete meses.