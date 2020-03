Redação Últimas Notícias

A comunidades rurais de Formiga receberão placas com informações sobre coleta de lixo.

As placas adquiridas por meio de penalidade imposta pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (Codema) no ano passado, indicam que a prática de atear fogo em caçambas é crime contra o patrimônio público.

De acordo com a Secretaria de Gestão Ambiental, serão instaladas placas em 20 localidades onde há coleta de lixo, alertando para a importância de proteção da caçamba contra o fogo.