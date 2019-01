O Palácio do Planalto divulgou, nesta quinta-feira (10), o retrato oficial de Jair Bolsonaro como presidente da República.

A foto oficial do presidente é pendurada em gabinetes da administração pública, como os que ficam no Palácio do Planalto e nos ministérios. Não há uma data definida para o envio do retrato a esses locais, porque ele ainda precisa passar por uma gráfica e ser impresso em série.

A foto foi tirada na segunda-feira (7). Bolsonaro decidiu usar a mesma roupa do dia em que tomou posse.

Pela tradição, o retrato do presidente em exercício é colocado, na versão colorida, na galeria de ex-presidentes, situada no térreo do Palácio do Planalto. Quando ele deixa o mandato, a foto é substituída por uma em preto e branco.

Na semana passada, funcionários da Presidência retiraram do Planalto os quadros com retrato oficial do ex-presidente Michel Temer.