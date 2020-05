O plano de socorro aos Estados e Municípios, aprovado pelo Senado Federal e em análise pela Câmara dos Deputados, distribuirá R$ 125 bilhões para o combate à pandemia do novo coronavírus.

O texto foi aprovado no último sábado (2) pelos senadores. Agora, está em análise por parte dos deputados federais e, segundo o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve ser aprovado.

De acordo com a matéria, serão repassados para os Estados R$ 7 bilhões para a saúde púbica e R$ 30 bilhões para livre aplicação. Já para os municípios, R$ 3 bilhões e R$ 20 bilhões, respectivamente.

Veja abaixo quanto deve ser destinado a cada Estado.

UF / Saúde pública / Livre aplicação

Acre R$ 143 mi / R$ 198 mi

Alagoas R$ 152 mi / R$ 412 mi

Amazonas R$ 399 mi / R$ 626 mi

Amapá R$ 366 mi / R$ 161 mi

Bahia R$ 346 mi / R$ 1.668 mi

Ceará R$ 400 mi / R$ 919 mi

Distrito Federal R$ 176 mi / R$ 467 mi

Espírito Santo R$ 224 mi / R$ 712 mi

Goiás R$ 168 mi / R$ 1.143 mi

Maranhão R$ 250 mi / R$ 732 mi

Minas Gerais R$ 446 mi / R$ 2.994 mi

Mato Grosso do Sul R$ 80 mi / R$ 622 mi

Mato Grosso R$ 93 mi / R$ 1.346 mi

Pará R$ 249 mi / R$ 1.096 mi

Paraíba R$ 128 mi / R$ 448 mi

Pernambuco R$ 368 mi / R$ 1.078 mi

Piauí R$ 103 mi / R$ 401 mi

Paraná R$ 261 mi / R$ 1.717 mi

Rio de Janeiro R$ 486 mi / R$ 2.008 mi

Rio Grande do Norte R$ 155 mi / R$ 442 mi

Rondônia R$ 102 mi / R$ 335 mi

Roraima R$ 216 mi / R$ 147 mi

Rio Grande do Sul R$ 260 mi / R$ 1.945 mi

Santa Catarina R$ 219 mi / R$ 1.151 mi

Sergipe R$ 86 mi / R$ 314 mi

São Paulo R$ 1.074 mi / R$ 6.616 mi

Tocantins R$ 52 mi / R$ 301 mi

*Com informações da Agência Senado

Matéria do R7