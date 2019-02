Muito popular em vários países europeus, mas em desuso no Brasil, a assistência de saúde primária e com médico da família começa a reconquistar seu espaço no mercado brasileiro.

Diante da necessidade em atrair pessoas que tiveram que abandonar os planos de saúde, seja por questões financeiras ou de desemprego, operadoras de convênios médicos e de seguro-saúde, como SulAmérica, Bradesco e Central Nacional Unimed (CNU), além de empresas hospitalares, como o Grupo Leforte, estão investindo em modelos alternativos de assistência, que reduzem em mais de 20% os custos operacionais.

“Vivemos uma época de necessidade de diminuição de gastos”, afirmou Ian Bonde, diretor do Grupo Leforte. “Para as empresas, com redução de aproximadamente 20% em custos, esse novo modelo ainda representa queda no absenteísmo e presenteísmo, já comprovada quando temos um serviço de atendimento em saúde eficiente na linha de frente.”

O movimento tem feito surgir novas frentes de negócios. É o caso da Amparo Saúde, empresa que nasceu por iniciativa do alemão naturalizado brasileiro, Emilio Puschmann. A Amparo oferece ao usuário a possibilidade de usufruir de assistência preventiva em sua própria casa, evitando assim a necessidade de procura por prontos-socorros, internações e exames desnecessários.