Os planos de saúde ganharam a adesão de mais de 1 milhão de novos clientes no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou nessa sexta-feira (21) que o número preliminar de beneficiários em planos de assistência médica atingiu em abril 48,1 milhão de usuários, um aumento de 0,26% em relação a março. Em abril do ano passado eram 47,05 milhões.

Segundo a ANS, trata-se do maior número já registrado em quase 5 anos. “Antes disso, quando verificada a evolução mensal, só foi superado em junho daquele ano, quando o setor atingiu 48.263.518 beneficiários”, informou a agência.

A conquista de novos clientes no último ano ocorreu em todas as modalidades de contratação, com destaque para beneficiários acima de 59 anos e para os planos coletivos empresariais, com variação positiva de 3,15% no comparativo anual. Nos planos coletivos por adesão a alta foi de 0,92%. Já os planos individuais ou familiares tiveram avanço de 0,17%.