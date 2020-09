A Polícia Civil implementou, nessa segunda-feira (28), o Plantão Digital na Delegacia Regional de Formiga, que atuará de forma integrada com a Regional em Divinópolis.

A plataforma, lançada no mês de janeiro na capital mineira, possibilita a realização de autos de prisão em flagrante por meio de uma sala virtual, evitando o deslocamento físico de pessoas entre as unidades.

Para o lançamento do projeto, as unidades receberam a visita do chefe adjunto da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, e a superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, delegada-geral Ana Cláudia Oliveira Perry.

Os conselheiros da Polícia Civil conversaram com as equipes locais, tiraram dúvidas sobre o projeto, e receberam sugestões. Também acompanharam as visitas o coordenador de Sistemas da Superintendência de Informações e Inteligência Policial, delegado Breno Azevedo de Carvalho, e o chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Flávio Tadeu Destro.