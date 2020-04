A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro inicia nesta semana, no Hemorio, uma série de estudos para utilização da técnica do plasma de pacientes curados para tratamento de pessoas com quadro grave de Covid-19.

O procedimento consiste em inserir o plasma – parte do sangue que contém anticorpos – colhido de pacientes curados para transfundir em infectados e com quadro grave.

A mesma técnica já foi aplicada nas epidemias de Ebola e H1N1 e surge como mais uma possível estratégia para o combate do coronavírus. Pacientes curados no estado do Rio de Janeiro serão convocados e avaliados como potenciais doadores do plasma.

Anteriormente, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Hemorio já havia estudado a mesma técnica para o vírus da dengue, e bons resultados foram obtidos em laboratório.