O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no dia 22 de março, fez sugestão de serem adiadas as eleições municipais deste ano, previstas para prefeitos e vereadores, quando afirmou: “Eu faço aqui até uma sugestão para vocês discutirem. Está na hora de o Congresso olhar e falar: olha, adia (as eleições municipais)”.

O custo das eleições de 2020 é elevado e os recursos previstos no fundo eleitoral poderiam ser usados para custear parte dos gastos de saúde no combate à pandemia do coronavírus. Além disso, para evitar a propagação do vírus, as medidas de isolamento social podem levar os órgãos envolvidos a não ter pessoal e tempo necessário para organizar o pleito.

Essa cogitação mostra a fragilidade da democracia brasileira e as dificuldades econômicas de um país em ascensão, mas não desenvolvido. Ao invés de manter as regras democráticas, optamos por ações rompedoras de pactos legais e democráticos.

As democracias podem ser consideradas fracas ou fortes. As fracas são facilmente sujeitas a golpes de Estado, pois suas instituições não conseguem enfrentar e se insurgir contra investidas. Já as fortes, como a dos EUA, passam ilesas a ofensas, por terem instituições para resistir a invectivas.