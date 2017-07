“ (…) Assim, tendo em vista que os vereadores que não são os subscritores do projeto de resolução 002/2017, é a Presidente, Vice-Presidente e 1ª Secretária desta Casa de Leis, sendo três vereadores, portanto, número legal para emitir parecer, como em uma comissão e, por serem todos componentes da Mesa Diretora, smj, deverão esses manifestar-se como Mesa Diretora, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal exarando parecer no projeto de resolução 002/2017 que suprirá o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e os demais das comissões permanentes, visto o impedimento dos demais membros da Casa e a competência determinada na letra “c” do inciso XII do artigo 53 do Regimento Interno (…)”

Diante desse parecer, a Mesa Diretora já dava como certo o arquivamento do projeto de resolução subscrito pelos outros sete membros da Casa. Porém, a presidente Wilse Marques entendeu que deveria solicitar novo parecer da procuradora do Legislativo Míriam Tagliaferri Menezes, em especial sobre o contido no artigo 191 do Regimento Interno da Casa.