Drogas foram apreendidas no Bairro Maria Helena, em Divinópolis, após denúncias anônimas nesta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), foram encontrados dois quilos de maconha e mais de 60 pedras de crack. Ninguém foi preso.

Os militares receberam denúncias de que um grupo usava uma mata no fim da Rua Santa Helena para esconder as drogas. Um dos autores, segundo a PM, é conhecido por envolvimento com a venda de drogas.

Os policiais foram ao endereço e conseguiram encontrar duas barras pesando dois quilos de maconha e 66 pedras de crack prontas para serem vendidas e outra porção maior da mesma drogas. O material apreendido foi levado para a delegacia.

Matéria do G1