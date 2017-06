A Polícia Militar (PM) apreendeu 623 kg de maconha que estavam enterrados em uma mata de Campo Belo, no Sul de Minas, na tarde de quinta-feira (22). Duas pessoas foram presas com as drogas.

Por volta das 15h, a PM recebeu a informação de que indivíduos estavam em atitude suspeita na zona rural do município, na mata que fica às margens da BR-354. Diante das informações, os militares compareceram ao local e encontraram dois suspeitos, sendo que próximo deles estava um bombona de plástico de 200 litros, enterrado e com a tampa aberta, onde estavam diversos tabletes da droga.