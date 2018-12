A Polícia Militar de Bom Despacho apreendeu na madrugada deste domingo (30), 137 KG de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 2,8 milhões, em um caminhão estacionado no pátio de um posto de combustíveis situado às margens da BR 262, sentido Luz.

Segundo a PM, o motorista teria abandonado o veículo e estaria na casa de um amigo morador do bairro São Vicente. O proprietário do caminhão, de 37 anos, foi localizado e encaminhado até o posto de combustíveis. Após busca nas partes acessíveis do veículo, foram encontrados, escondidos num compartimento próximo às rodas do veículo, dentro da “cozinha” e num fundo falso, 70 kg de pasta base de cocaína.

Os militares solicitaram apoio do canil ROCCA da PMMG, sendo enviado o cão “Thor” que, após vasculhar o caminhão começou a sinalizar a parte de trás do caminhão, próximo ao engate, sendo encontrado mais 67 kg da mesma droga.

Ainda de acordo com a PM, os materiais encontrados foram pesados, totalizando 137 kg de pasta base de cocaína, droga avaliada em R$2,8 milhões, o que seria desdobrado em 1.500 kg de cocaína.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.