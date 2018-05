Redação Últimas Notícias

Na manhã desta quinta-feira (3), a Polícia Militar de Formiga realizou uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão que resultou na apreensão de quatro armas de fogo, uma grande quantidade de munições e na prisão de três pessoas.

Na rua Álvaro Alvim, no Centro, a PM aprendeu na residência de homem de 41 anos, uma espingarda calibre 20, que não possuía registro, duas caixas de munições do mesmo calibre, totalizando 48 cartuchos.

Outro mandado de busca foi cumprido na rua Juvêncio Inácio, bairro Beira Rio. Porém, o homem de 52 anos que teria uma arma sem registro estava em um sítio localizado na comunidade de Papagaios.

A polícia foi até a zona rural e localizou o homem que foi cientificado sobre o mandado e decidiu entregar uma carabina calibre 28 e um revólver calibre 32 com 13 munições. As armas de fogo estavam com o registro vencido.

Um terceiro mandado foi cumprido na rua Agostinho da Silva Lima, bairro Rosário. No local, ao cientificar o proprietário da arma sem registro sobre o mandado, o homem de 48 anos entregou espontaneamente um revólver calibre 38, com numeração picotada.

Os proprietários das armas e das munições foram presos e encaminhados para a delegacia.