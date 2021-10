A Polícia Militar apreendeu três menores suspeitos de matar o advogado William Matheus Martins Magalhães, de 27 anos.

Os adolescentes de 17 anos, 16 anos, e 15 anos foram apreendidos ainda no sábado (30), horas depois de o corpo do advogado ser encontrado em um terreno baldio de Itajubá, Sul de Minas. Willian era de Santa Rita do Sapucaí, cidade vizinha a Itajubá.

De acordo com a PM, o corpo do advogado foi encontrado pela Guarda Civil ao lado do carro, no bairro São Judas. A PM e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e o local isolado.

Após serem detidos, o rapaz de 17 anos disse à polícia que o advogado encontrou ele e os outros dois menores em um bar de Itajubá e os teria chamado para sair e se divertir fora em outro local.