A Polícia Militar de Paineiras apreendeu na madrugada deste sábado (16), o veículo utilizado no assalto a Casa Lotérica de Tapiraí, o corrido na manhã da última quinta-feira (14).

De acordo com a PM, uma viatura policial se deparou com veículo Fiat Palio, com placas de Divinópolis, transitando pela cidade de forma suspeita. O carro foi abandonado pelos suspeitos e encontrado pelos policiais com algumas roupas no banco de trás e a chave na ignição.

Após consultar o sistema de informações da PMMG, foi verificado que o veículo foi utilizado em um assalto à casa lotérica na cidade de Tapiraí.

O carro e os objetos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia. A PM segue em rastreamento, na busca pelos suspeitos.