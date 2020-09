A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (22), que apreendeu no final de semana dois veículos por perturbação do sossego e os removeu para o pátio do socorro credenciado. As ações policiais ocorreram em Formiga e Córrego Fundo.

O primeiro veículo foi abordado à praça Vigário João Ivo, no Centro de Córrego Fundo. Após constatação de que o volume do som de um Honda Civic, emplacado na mesma cidade, estava acima do permitido e incomodando moradores, o veículo foi apreendido. Também foram aplicadas as devidas notificações referentes à infração de trânsito.

Apreensão em Formiga – Foto: Divulgação PM

O segundo veículo foi abordado na avenida Abílio Machado, em Formiga, se tratando de uma Fiat Strada, que também estava utilizando de som automotivo em elevado volume. A Pick-Up foi apreendida e removida ao pátio do socorro credenciado e lavrados os Autos de Infração de Trânsito.

De acordo com a PM, tais medidas são tomadas conforme preconiza a portaria ministerial 04/2008, que tem como objetivo, minimizar a perturbação provocada por esta prática delituosa.