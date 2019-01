A Polícia Militar de Arcos divulgou na manhã desta quarta-feira (2) as principais ocorrências registradas nos últimos dias.

No início da madrugada dessa terça-feira (1º), a Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos por tráfico de drogas na zona rural do município, num sítio situado na comunidade de Paus Secos.

A ocorrência foi resultado de uma fiscalização dos comissários de menores, com o apoio da PM, em uma festa rave, após a suspeita de comercialização de entorpecentes no local e a presença de adolescentes no evento.

O jovem, natural de Nova Serrana, estava numa excursão programada para a festa e com ele foram encontradas e apreendidas várias drogas sintéticas, sendo 3 porções de haxixe, um comprimido de ecstasy, uma porção de LSD, além de R$584, em dinheiro de procedência duvidosa. Ele foi conduzido à delegacia de Formiga.

Pouco tempo depois, às 3h, a PM foi acionada a comparecer à praça Floriano Peixoto, onde havia ocorrido uma rixa entre três homens por causa de um relacionamento conjugal.

Um dos envolvidos, de 29 anos, desferiu um golpe de faca no braço de um jovem de 19 e também tentou golpear outro, de 24 anos, fugindo do local em seguida.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal com ferimentos leves. Houve rastreamento e o suspeito foi localizado nas imediações do Fórum, sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Na madrugada de domingo (30), durante patrulhamento, militares abordaram dois adolescentes, ambos de 16 anos, em atitude suspeita na praça Floriano Peixoto. Com eles foram apreendidos 3 tabletes e uma porção de maconha. Outro tablete da mesma substância e mais de R$200 em dinheiro foram encontrados na casa de um dos menores após a mãe dele ser cientificada do envolvimento do filho com o tráfico. As responsáveis acompanharam a ocorrência.

Já no sábado (29), a Polícia Militar compareceu ao cruzamento das ruas Pains e Helena Gomide Perdiane, no bairro São Judas, onde havia ocorrido um acidente de trânsito entre um Ford KA e um Fiat 147.

O condutor do Fiat apresentava sinais de embriaguez, sendo preso e encaminhado ao Hospital São José para realizar exame de corpo de delito. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Regional de Formiga pelo cometimento do crime de trânsito. O automóvel foi apreendido.

