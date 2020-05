Na madrugada desta quinta-feira (21), após receber denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu um jovem 18 anos de idade e a companheira dele, de 24 anos, em Formiga.

Ao averiguar a denúncia, as guarnições do turno, onde era relatado que

As informações repassadas à polícia era de que um indivíduo, bastante conhecido no meio policial pela prática de delitos, estaria com certa quantidade de drogas e uma arma de fogo na casa dele.

Ao averiguar a denúncia e após contato com a mãe do indivíduo, os militares adentram na residência e localizaram o homem fazendo uso de maconha. Também foram localizados sete papelotes de cocaína, embalados e prontos para o comercio.