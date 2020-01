Uma denúncia anônima levou à prisão de um homem de 24 anos e uma mulher de 23, nesta quinta-feira (30), em Itapecerica.

O casal foi detido após a PM receber uma denúncia anônima de que um indivíduo teria escondido drogas em um terreno baldio localizado na rua Martinho Afonso Lamounier, no bairro Centro.

Diante da informação, os militares foram até o local, onde encontraram enterrada, uma porção considerável de crack.

Em seguida, os policiais foram até a casa ao lado do terreno, onde mora o suspeito de ter escondido a droga e, durante buscas pelo local, foram encontrados três aparelhos celulares, uma carteira com documentos e cartões em nome de um homem de 24 anos que não mora na residência, R$ 426 em notas diversas, dois relógios, um cartão de máquina fotográfica, vários sacos de chup-chup (usados para embalar drogas, um dichavador com restos de substância parecida com maconha, duas pequenas porções de maconha e duas pedras de crack.