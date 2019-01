O 2º Pelotão PM de Meio Ambiente, da 7ª Cia PM de Meio Ambiente, intensificou as fiscalizações das atividades pesqueiras durante a Piracema 2018/2019. Na quinta e sexta-feira (24 e 25), as equipes executaram a Operação de Combate a Pesca Predatória I – 2019, na Bacia do Rio Grande, Represa de Furnas e Rio São Francisco. A ação foi realizada com o objetivo de prevenir e reprimir as infrações e crimes ambientais relacionados à pesca.

Os esforços operacionais foram direcionados para a fiscalização do pescado, declaração de estoque, comércio de pescado e apetrechos, transporte e orientações quanto às restrições e autorizações de pesca durante a Piracema, delimitados pelas Portarias do Instituto Estadual de Florestas (IEF) 154 e 156/2011, que normatizam o Período de Defeso nas bacias hidrográficas localizadas no setor do pelotão.

Durante a execução da operação foram obtidos os seguintes resultados: