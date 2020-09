Na sexta-feira passada (25), o 63° Batalhão de Polícia Militar lançou a “Operação Guardião” em todos os 12 municípios que estão sob sua responsabilidade.

Segundo a corporação, “o nome da operação fez alusão ao papel constitucional da Polícia Militar de atuar como guardião da população ordeira, contribuir para a elevação da sensação de segurança e reduzir a criminalidade violenta, garantindo a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado”.

Durante a atividade policial, que ocorreu durante todo o dia, dividida em duas fases, houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão e foram intensificadas as abordagens a transeuntes e a condutores de veículos em atitudes suspeitas, além das batidas policiais, corredores de segurança ostensiva e ocupações de pontos críticos.

Uma das ocorrências de destaque aconteceu na rua da Pedreira, bairro Jardim das Oliveiras, em Formiga. Três pessoas foram presas durante a ação no local, sendo um homem de 38 anos, outro de 28 e uma mulher de 21 anos de idade. Segundo a PM, todos estariam em uma casa onde preparavam as drogas para o comércio que também ocorria no local.