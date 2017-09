O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga divulgou nesta quarta-feira (27), informações sobre atividades realizadas pela corporação entre os dias 17 e 23 de setembro quando ocorreu, em todo o Brasil, a Semana Nacional do Trânsito.

Em Formiga, o lançamento oficial das ações de prevenção ocorreu no dia 18, na sede do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG), numa ação conjunta do órgão com as polícias Militar e Civil, Sest/Senat, Unifor/MG, Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Prefeitura, oportunidade em que foram realizadas várias atividades, entre elas, blitz educativa, aferição de pressão arterial, orientações a motoristas e pedestres e outros.

No decorrer da semana, os militares do 63º BPM realizaram 17 blitzen entre educativas, preventivas e repressivas, abordando 635 veículos só em Formiga, dos quais 47 foram removidos por irregularidades diversas.

Ao todo foram lavrados 277 Autos de Infração de Trânsito e um condutor foi preso por dirigir sob efeito de álcool.

Entre as principais infrações constatadas, surpreende a permanência de alto índice de motoristas dirigindo sem ter habilitação, 51 no total, além de oito que conduziam um tipo de veículo, possuindo habilitação para outro e 15 motoristas foram multados por dirigirem utilizando o telefone celular.

Foram registrados três acidentes de trânsito com quatro vítimas com ferimentos e um crime de abandono de local de acidente.

Outras ações também foram desenvolvidas nas outras 11 cidades que compõem a área de responsabilidade do Batalhão, como palestras para crianças, blitz educativas e outros.

Apesar do encerramento da Semana Nacional de Trânsito, ações preventivas e repressivas continuarão sendo realizadas cotidianamente.