Redação Últimas Notícias

No final de semana passado, circularam nas redes sociais, dois vídeos em que um motorista é flagrado atropelando um homem, na avenida Paulo Lins, no Centro de Formiga.

No fim da manhã desta quarta-feira (28), a Polícia Militar divulgou informações sobre a ocorrência.

De acordo com o Registro de Ocorrência (Reds), o atropelamento ocorreu por volta de 6h20 de sábado (24), devido a uma discussão que havia ocorrido anteriormente entre o motorista e o homem vítima do atropelamento.

A Polícia Militar compareceu ao posto de combustível, onde o fato ocorreu. No local, a vítima, de 36 anos, relatou aos militares que estava caminhando pelo pátio do posto quando o suspeito, de 27 anos, acelerou o veículo e a atropelou, jogando-a contra uma grade de ferro que estava no local, fugindo sem prestar socorro.

Os militares foram informados que os dois envolvidos haviam se desentendido instantes antes em uma loja de conveniência localizada na mesma avenida.

O motorista não foi localizado e a vítima foi orientada sobre os procedimentos do registro da ocorrência.

Apesar dos vídeos terem sido amplamente divulgados, o Últimas Notícias optou por aguardar a divulgação oficial das informações sobre o ocorrido para evitar a divulgação de boatos e informações equivocadas do fato.