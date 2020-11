No sábado (28), por volta das 14h, durante patrulhamento pela rua Francisco Cabral, bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Formiga, policiais militares abordaram um veículo Ford/KA e, após buscas, localizaram 30 papelotes de cocaína em um fundo falso atrás do painel do veículo.

No veículo estavam o condutor, de 29 anos, e o passageiro de 28 anos. Também foi localizada uma balança de precisão.

Já nesse domingo (29), por volta das 2h, durante patrulhamento pela rua Francisca Maria de Jesus, bairro Industrial 2, militares receberam uma denúncia de que um jovem, de 22 anos, estaria traficando drogas na residência dele.



Os policiais foram até o local, onde apreenderam dois tabletes de tamanho pequeno de maconha, uma bucha da mesma substância, R$ 575 em dinheiro e um celular usado para traficar drogas.