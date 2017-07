Da Redação

O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga divulgou, nesta segunda-feira (17), um resumo das ocorrências registradas nesse final de semana na cidade.

De acordo com a PM, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas e uma motocicleta apreendida.

Apreensão de veículo

Segundo o resumo da PM, militares localizaram nesse domingo (16) uma motocicleta na comunidade rural Padre Doutor.

A moto Honda CG 150, cor vermelha, placa de Formiga foi furtada no sábado (15).

Tráfico de drogas

Em três ocorrências distintas, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas em Formiga.

De acordo com o resumo da PM, na madrugada de sábado (15), a PM recebeu denúncia de que um indivíduo estava traficando drogas em Formiga. Segundo a denúncia, ele estava hospedado em um hotel no Centro da cidade.

Ao ser abordado, o indivíduo de 18 anos, natural de Campo Belo, disse que era pedinte. Com ele, foram localizados quatro tabletes grandes e 12 tabletes pequenos de maconha.

Também no sábado, um casal foi preso na rua Agostinho da Silva Lima, no Rosário. Com eles foram apreendidos quatro tabletes, uma porção e dois cigarros de maconha.

Na sexta-feira (14) um homem de 31 anos foi preso na rua José Teles da Conceição, também no bairro Rosário com 18 pedras de crack, R$296 em cédulas fracionadas e um celular contendo diálogos referentes ao tráfico de drogas.

Os quatro indivíduos foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil.