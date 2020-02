O Ministério Público do Paraguai realizou neste sábado (22) 19 operações de busca e apreensão para encontrar o responsável pelo assassinato do jornalista brasileiro Leo Veras, morto por pistoleiros no último dia 12.

O MP paraguaio afirma quatro pessoas foram detidas. No total, sete pessoas já foram presas por um possível envolvimento na execução de Veras. Um veículo branco também foi apreendido por ter características semelhantes ao do que foi usado no dia do crime.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, os promotores também encontraram diversos tipos de armas, que passarão por perícia para ver se foram utilizadas no assassinato do jornalista brasileiro. As operações ocorreram em Pedro Juan Caballero e Amabay, cidades que ficam na fronteira com o Brasil.

Assassinado com 12 tiros

Léo Veras é bastante conhecido em Mato Grosso do Sul por seu trabalho. Ele era o dono de um site policial que produzia notícias da região da fronteira em português e espanhol. Frequentemente ele noticiava situações relacionadas ao tráfico de drogas.