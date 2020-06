Um jovem, de 18 anos, foi morto a tiros em Carmo do Cajuru nesse sábado (6).

Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro de um carro envolvido em um acidente.

Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de um carro que atingiu a parede de uma loja no Centro da cidade. No local, foi constatado que o jovem estava ferido com disparos de arma de fogo e já estava sem vida.

O motorista do veículo contou que os dois estavam na zona rural da cidade e, ao saírem, o veículo acabou atingindo outro carro. Nesse momento, ele ouviu vários disparos de arma de fogo e saiu em alta velocidade, sentido ao Centro de Carmo do Cajuru. O motorista acabou perdendo o controle da direção e bateu na parede do estabelecimento.