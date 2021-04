A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) elaboraram um protocolo no qual sugere que as tropas utilizem medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina para prevenção e tratamento da COVID-19. As substâncias não têm eficácia comprovada contra o coronavírus, segundo especialistas. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, já emitiu diretriz contra o uso da hidroxicloroquina em casos da doença.

Uma das medidas sugeridas no documento, assinado por dezenas de militares médicos, é o uso de um “combo” de medicamentos para a prevenção da Covid-19. O tratamento, segundo o protocolo, é válido apenas para combatentes não gestantes.

Há duas opções, uma sem a hidroxicloroquina e outra com a substância. Ambas recomendam o uso de ivermectina (cujo fabricante já negou que seja eficaz no tratamento da doença), vitamina D, zinco quelato e quercetina.

São passadas orientações detalhadas sobre o uso dos medicamentos, como a frequência diária ou semanal e intervalo entre as doses.