A Polícia Militar (PM) em Divinópolis encontrou, na manhã deste sábado (14), dois corpos enterrados no quintal de uma casa, no Bairro Belvedere. Os cadáveres estavam em estado avançado de decomposição e, por isso, ainda não foi possível fazer a identificação das vítimas.

Ainda segundo a polícia, a irmã de um homem de 58 anos, que possivelmente está entre as vítimas, acionou a PM após entrar na casa do irmão e encontrar um amontoado de terra no quintal. A outra vítima pode ser o filho do homem, de 27 anos.

A PM disse que os corpos foram encontrados enterrados e amarrados com um arame. Além disso, um deles tinha uma faca enterrada no peito.

A testemunha disse que o irmão estava desaparecido há seis dias. Um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado nesta sexta-feira (13). A PM disse que não há registro sobre o sumiço do jovem de 27 anos.