Redação Últimas Notícias

A Polícia Militar de Pains conseguiu evitar uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis na noite dessa quinta-feira (8).

De acordo com informações do registro de ocorrência (Reds) dois homens chegaram em uma motocicleta no estabelecimento, localizado na rua Joaquim Murtinho, no Centro, e anunciaram o assalto.

Policias que realizavam uma operação próxima ao local perceberam a ação e se deslocaram para o estabelecimento. Ao solicitarem que os criminosos se entregassem um deles começou a atirar contra os policias.

Os criminosos fugiram e foram perseguidos pelos militares por uma estrada rural que leva a uma propriedade denominada ‘Serra Azul’. Durante a fuga, os criminosos perderam o controle direcional da motocicleta, caíram, mas conseguiram fugir por um matagal.

A PM solicitou apoio de militares de Arcos, além de solicitarem bloqueio das corporações das cidades vizinhas. Em varredura pela área os militares apreenderam uma garrucha calibre 32 e a motocicleta, uma Honda CG 160, que havia sido furtada na comunidade rural de Ponte Vila, em Formiga.