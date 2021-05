Um baile funk com cerca de 80 participantes foi fechado pela Polícia Militar, na madrugada deste domingo (9), em Itaúna. Os militares flagraram na festa, realizada em um sítio no povoado de Córrego do Soldado, drogas e menores consumindo bebida alcoólica. Duas pessoas foram detidas.

A PM recebeu denúncias de que a festa clandestina era realizada no local. Foi feita a abordagem e, no sítio, apreenderam cinco buchas de maconha, oito pinos e sete papelotes de cocaína espalhados pelo chão. Segundo a polícia, um rapaz de 20 anos e um homem de 30 anos, eram os organizadores da festa e foram detidos por descumprimento das normas restritivas devido à pandemia de Covid-19.

Atualmente Itaúna está na Onda Vermelha do programa “Minas Consciente”. No atual modelo do programa, mesmo que a cidade esteja na Onda Vermelha, comércio e eventos, por exemplo, serão liberados. As mudanças foram anunciadas em janeiro.

Mesmo com as alterações, algumas regras de distância como capacidade e limite de ocupação, devem ser seguidas. Há também restrição de algumas atividades que correspondem aos serviços essenciais, como padarias, bancos, farmácias e supermercados.