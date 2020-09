Um jovem de 25 anos foi preso, nessa terça-feira (1º), por cultivar maconha em sítio na zona rural de Itaúna.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos 22 pés, além de folhas da droga e equipamentos relativos à estrutura do laboratório para plantação e cultivo de maconha.

Os militares foram até um sítio, no povoado de Paulas, após receber denúncias de que o rapaz estava cultivando drogas no local.

No local, os policiais fizeram a abordagem do rapaz na varanda da propriedade onde estavam alguns pés de maconha que estavam plantados em vasos.

Dentro do imóvel, foram localizados pelos cômodos vários vasos e recipientes com pés de maconha, além de adubo e fertilizantes, ferramentas utilizadas para plantar e cultivar a planta.

Em dois cômodos da casa, os militares localizaram estufas montadas em tubo PVC e cobertas por plástico. Segundo a PM, a ventilação era produzida por um cooler e ventiladores. Os pés de maconha ficam expostas em luzes de led na cor violeta.

De acordo com o suspeito, a planta ficava no local por, no mínimo, 18 horas por dia. No interior das estufas havia plantas pequenas e pés de maconha com aproximadamente 71 dias. Segundo a PM, elas estavam na fase de colher para serem secadas e comercializadas.

Foi localizado ainda uma caixa de papelão com algumas folhas de maconha secando em pequenos varais de linha. Ao todo, os militares encontraram 22 vasos ou recipientes com pés de maconha.

De acordo com a PM, ele deu detalhes de como produzia a droga no local. Ele foi detido e encaminhado à delegacia com o material apreendido.

Fonte: G1