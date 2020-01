Redação Últimas Notícias





A Polícia Militar divulgou a identidade de um dos suspeitos da tentativa de homicídio registrada na tarde dessa sexta-feira (3), no bairro Nossa Senhora de Lourdes.



Conforme a corporação, W.H., de 22 anos, foi identificado pelos familiares da vítima. O suspeito foi apontado como o responsável pelos disparos contra o adolescente.



W.H. possui vários registros criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele ainda não foi preso. De acordo com a PM, os militares estão a procura dos suspeito.



O crime



O crime foi registrado na rua Anápolis. O adolescente estava em frente à residência dele quando foi surpreendido pelos suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros de cor escura.



De acordo com o Samu, a vítima informou que antes de ser alvejada foi agredida pelos suspeitos. O jovem foi atingido por oito disparos nos braços, pernas, tórax e abdômen.



Os suspeitos ainda agrediram a irmã do adolescente. A jovem, de 12 anos, tentou socorrer o irmão e foi empurrada ao chão.



Conforme o Samu, o jovem foi transferido para Santa Casa onde passaria por uma cirurgia. O estado de saúde dele não foi divulgado.