A Polícia Militar implantará o Cinturão Rural Setorizado, do Projeto Campo Seguro, com o objetivo de melhoria no policiamento rural nas cidades de Formiga, Arcos e Iguatama.

Uma reunião para explicar sobre o tema está marcada para ocorrer nesta segunda-feira (23), no Sest Senat Formiga, às margens da MG-050, às 10h. Haverá também a inauguração dos circuito de câmeras na zona rural de Baiões.

O encontro será presidido pelo coronel Wemerson Lino Pimenta, comandante da 7ª Região da Polícia Militar.

Fonte: Polícia MIlitar