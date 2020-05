Três pessoas foram detidas em uma festa rave e infringir determinação da vigilância sanitária em combate ao coronavírus em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar, na festa foram apreendidas drogas como ecstasy e maconha.

Os militares receberam denúncia no sábado (23), de que na Rua Pão de Açúcar, Bairro Campina Verde, estaria ocorrendo uma festa e com o volume do som acima do permitido.

Ao chegar no endereço, os policiais se depararam com a rave com grande aglomeração de pessoas. O último decreto da Prefeitura de Divinópolis proíbe festas, comemorações, exposições, exibições e eventos que reúnam pessoas em veículos automotores estacionados, em qualquer lugar.

Além do desrespeito ao decreto e a perturbação do sossego, os policiais apreenderam na festa 11 comprimidos de ecstasy e dois sacos plásticos com MDMA, princípio ativo do ecstasy; três tabletes e duas buchas de maconha.