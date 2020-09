Nessa segunda-feira (14), a Polícia Militar de Luz recebeu uma denúncia anônima de que indivíduos estavam caçando às margens do Rio Jorginho e deixaram uma espingarda escondida no galpão de uma fazenda na região do Mandasaia.

De acordo com a PM, após receber as informações os militares foram até o local, e uma testemunha afirmou ter visto movimentação de pessoas às margens do rio e barulhos de tiros.

Os policiais realizaram uma varredura nos barracões próximos à fazenda e localizaram uma espingarda, tipo rifle, calibre .22, sem numeração e 46 munições intactas de mesmo calibre.

A arma de fogo e as munições foram recolhidas e entregues na Delegacia de Polícia Civil.