A Polícia Militar de Bambuí prendeu nessa terça-feira (06), dois homens, de 21 e 33 anos, pelo crime de furto de bateria, e outro, de 61 anos, por receptação.

Segundo informações do portal Tv Bambuí, o proprietário de uma carreta procurou a PM relatando que havia deixado seu veículo estacionado no pátio da rodoviária de Bambuí. Porém, ao retornar ao veículo na manhã desta terça-feira notou que as duas baterias do veículo haviam sido furtadas.

Diante das informações os militares iniciaram diligências pelas imediações para localizar a possível autoria do crime. Com base em características os militares chegaram a um autor, de 33 anos, que confessou ter participado do crime e ainda delatou a autoria de outros dois indivíduos, um de 21 anos e outro de 16 anos.

Em um lote vago próximo a residência do adolescente, de 16 anos, os militares encontraram uma das baterias furtadas. A outra bateria havia sido vendida para um homem, de 61 anos, conhecido por comprar material reciclável e outros eletrônicos, por valor não informado.