Da Redação

Neste final de semana, a Policia Militar registrou duas ocorrências de infrações de trânsito em Formiga. Dois homens foram presos.

No sábado (3) durante policiamento pela rua Rafael Soraggi, no bairro Santa Luzia, os militares depararam com o veículo Fiat Palio de cor Cinza, da cidade de Cláudio, em alta velocidade, com faróis apagados e volume do som acima do permitido.

Durante a abordagem, os militares constataram que o condutor, de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez.

O veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil.

Direção perigosa

Já no domingo (4), um homem também de 28 anos foi preso por praticar manobra perigosa (cavalo de pau), colocando em risco a integridade física dele e a de terceiros.

Os policiais se depararam com o veículo GM /Celta, cor prata, durante policiamento na avenida Paulo Lins.

O carro foi apreendido e removido para o pátio credenciado. O condutor foi conduzido para a Polícia Civil.