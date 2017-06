Na sexta-feira (9), às 16h40, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o ocupante de um veículo branco, estacionado próximo a um trailer, estaria traficando drogas, na avenida Paulo de Brito, bairro Vila Soares, em Formiga.

Ao verificarem a denúncia, os militares não encontraram nada de ilícito com o denunciado, mas ele e o proprietário do trailer, de 30 e 27 anos de idade, respectivamente, apresentaram comportamento suspeito, razão pela qual foi realizada busca no trailer, onde os militares encontraram um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas.

Ainda durante as buscas, os policiais militares encontraram uma cartela de medicamento estimulante, que também foi apreendida.

O veículo de um dos autores estava com a tarjeta da placa diferente do que constava no documento e foi removido.

Os dois autores que já foram presos anteriormente pela Polícia Militar por tráfico de drogas foram apreendidos juntamente com a arma e o medicamento, e encaminhados para a Polícia Civil, onde foram liberados.