Um homem foi preso na noite de sexta-feira (1º), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia recebeu uma denúncia e fez uma abordagem no carro dele na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Militares do Tático-Móvel, do 49º Batalhão de polícia, abordaram o suspeito de 30 anos enquanto ele dirigia pela Avenida Vilarinho, na altura do bairro Mantiqueira, na capital. No carro dele, os policiais encontraram barras de maconha.

Carro utilizado pelo suspeito foi apreendido pelos militares — Foto: Divulgação / Polícia Militar

Questionado sobre a origem dos entorpecentes, o homem levou os militares a uma casa, na mesma região, utilizada como ponto de armazenamento de drogas. No local, foram encontrados 315 barras de maconha e duas submetralhadoras de fabricação artesanal, apreendidos pela PM.

Os policiais também recolheram três balanças, uma faca e um celular. O carro utilizado para o transporte da droga foi levado para o pátio do Detran. O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.