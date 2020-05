Um homem suspeito de assaltar a agência dos Correios na cidade Dores do Indaiá foi preso nessa terça-feira (26), pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a funcionária do estabelecimento informou que um homem encapuzado e simulando estar armado, invadiu as dependências da agência e anunciou o assalto. Após o crime o homem fugiu a pé levando R$3.466, do caixa.

Os policiais iniciaram rastreamento pela cidade e localizaram o suspeito com a quantia subtraída. O homem foi preso e conduzido à delegacia. A perícia técnica foi acionada.

Fonte: Tapiraí TV