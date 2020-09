A Polícia Militar divulgou detalhes sobre uma tentativa de assassinato registrada na tarde desta sexta-feira (18), na avenida Brasília, bairro Lajinha, em Formiga.

No local, os militares foram informados que um homem, de 49 anos, havia desferido golpes com uma barra metálica contra a vítima, um homem de 40 anos.

Testemunhas relataram que o suspeito afirmou que iria matar a vítima, desferindo um golpe contra a cabeça do homem que, após desmaiar, foi arrastado para a rua, onde o indivíduo continuou desferindo novos golpes, fugindo em seguida.

Até o momento, a Polícia Militar não descobriu as causas do crime. Com as informações colhidas no local, foi possível identificar o suspeito, que já é conhecido na prática de delitos.