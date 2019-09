Redação Últimas Notícias

A Polícia Militar realizou entre quarta e sexta-feira (20) uma operação de combate ao tráfico de drogas em Bambuí.



A ação culminou na apreensão de 38 pedras e uma barra de crack, oito buchas e um cigarro de maconha e R$82. Dois jovens, ambos de 19 anos, foram presos e quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram apreendidos.



As prisões ocorreram nos bairros Lava Pés, Distrito Industrial e Alto do Cruzeiro.



Em nota a Polícia agradeceu o apoio da população bambuiense que tem denunciado os crimes praticados no município. Os telefones de contato para as denúncias são o 181 e o 190, a PM frisou que as denúncias auxiliam o trabalho dos militares no combate a criminalidade e que a identifidado do denunciante é preservada.









Fotos: PM/Divulgação