A Polícia Militar realiza nesta quarta-feira (21) a Operação “Guardião” em 50 municípios da região Centro-Oeste. O objetivo das ações é coibir crimes violentos.

Mais de 600 policiais cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão além de realizarem blitzen de trânsito e ocupação em pontos estratégicos.

De acordo com a assessoria de comunicação da PM, além do efetivo reforçado nas ruas, são empenhadas mais de 170 viaturas, um helicóptero e cães para apoio.

“A operação será realizada durante todo o dia visando maior visibilidade junto à comunidade, com a realização de operações específicas como blitz de trânsito, batida policial, presença, corredores de segurança ostensivo, ocupação de pontos estratégicos nas vias e rodovias da região, além da zona rural”, informou em nota.

Ao todo, são cerca de 180 mandados de busca e apreensão e de prisão, que serão cumpridos nas cidades da região. Em Nova Serrana, por exemplo, três adolescentes foram apreendidos com armas, drogas e dinheiro. O resultado final da operação será divulgado no fim do dia.

