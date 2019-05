No início da noite de terça (28), um homem de 35 anos foi preso em Arcos por furtar um aparelho celular do interior de uma loja no bairro Santo Antônio e comercializá-lo, em seguida, com outro cidadão, trocando os telefones e recebendo uma determinada quantia de troco.

O outro indivíduo, de 36 anos, foi preso pelo crime de receptação.

Os dois aparelhos apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil, bem como os autores.

O detalhe é que o autor do furto está cumprindo prisão domiciliar, podendo, com o descumprimento da ordem judicial e envolvimento com o crime, ter o benefício suspenso pela Justiça.