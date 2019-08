Redação Últimas Notícias

A Polícia Militar recuperou, nessa quinta-feira (22), um notebook furtado na cidade. De acordo com a Polícia o computador estava com um grupo de pessoas. Ninguém foi preso.

Uma denúncia anônima teria levado a PM até um matagal onde ocorre tráfico de drogas, na rua Professor Franz, no bairro Alvorada. De acordo com a PM, ao perceber a presença dos militares as pessoas fugiram.

O notebook foi abandonado no local. Ainda segundo a PM, o computador foi furtado em outra data. A vítima foi localizada e reconheceu o produto como sendo de sua propriedade.