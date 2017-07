Da Redação

Nesse domingo (9) ocorreu em Arcos a tradicional Cavalgada de abertura da 34ª Expo Arcos. A segurança do evento ficou a cargo da 241ª Companhia da Polícia Militar, que reforçou o policiamento na cidade.

Esse reforço foi devido a uma recomendação do Ministério Público que solicitou a proibição de participação de máquinas agrícolas, carros com equipamento de som em desacordo com a lei, tratores, carretas, caminhões, caminhonetes e utilitários em geral no evento, dentre outras recomendações.

O evento teve início às 11h e contou com a participação de centenas de cavaleiros e amazonas que percorreram as principais ruas da cidade até o Parque de Exposições Plácido Ribeiro Vaz. Segundo a PM, neste ano não houve registros de infração ou crime de trânsito. “Foi um evento tranquilo, escoltado por várias viaturas policiais que garantiram a segurança dos participantes e a preservação da ordem pública. Devido a recomendação do MP, não houve nenhum registro de infração ou crime de trânsito, como máquinas agrícolas em vias públicas com carroças acopladas e compostas por dezenas de pessoas ou mesmo cidadãos sobre o teto de automóveis, menosprezando a própria segurança”.

Durante o evento, foram registradas apenas duas ocorrências: uma de lesão corporal, após uma briga de namorados e outra de furto.

A Expo Arcos ocorrerá entre os dias 12 e 15 deste mês e a PM alerta à população sobre algumas medidas básicas de segurança, principalmente para evitar furtos. “Nesses eventos, os chamados “batedores de carteira e de celular” estão na área. Tomem cuidado com bolsas e carteiras, especialmente se for entrar na arena para acompanhar os shows. Geralmente é uma quadrilha altamente sintonizada, na qual uma pessoa abre as bolsa, apanha a carteira ou o telefone e repassa imediatamente a outro criminoso que já está esperando, ao lado. Desta forma, não é fácil identificar os criminoso. Por isso, pedimos aos participantes para prestarem muita atenção”, informou a PM.

Expo Bambuí

A 241ª Cia. PM também ficou responsável pela segurança da 47ª Expo Bambuí. O evento foi realizado de quarta-feira passada (5) até nesse domingo (9).

Segundo a PM, milhares de pessoas prestigiaram o evento e, apesar do grande número de participantes, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. “A PM reforçou o efetivo para garantir a segurança de todos e foram registradas apenas ocorrências já esperadas para esse tipo de evento como furtos”, informou a 241ª Cia. PM.

No dia 2 deste mês a Cavalgada de Abertura do evento também contou com reforço policial. O evento reuniu com cerca de 1.500 participantes e, de acordo com a PM, não houve graves ocorrências.