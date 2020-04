Um novo arrombamento, seguido de furto, em escola foi registrado pela Polícia Militar em Divinópolis nessa segunda-feira (6); é o segundo caso em menos de dois dias.

No sábado (4), uma instituição foi arrombada no bairro Interlagos. Nesta segunda, o alvo dos criminosos foi a Escola Estadual Vicente Mateus. Em ambos os registros nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil investiga os crimes.

De acordo com a diretora da Escola Vicente Mateus, que acionou a PM, os criminosos pularam o muro para entrar no local. Eles furtaram materiais como instrumentos musicais, caixas de som e um retroprojetor.

A perícia técnica foi acionada e as imagens de circuito interno de câmeras foram repassadas para a Polícia Civil, que dará andamento nas investigações.

Arrombamento no Interlagos

A PM também registrou um arrombamento seguido de furto em uma escola que fica no Bairro Interlagos, no sábado. O diretor da unidade disse aos policiais que a escola estava fechada desde o dia 17 de março por causa da pandemia do coronavírus e, que, desde então, nenhum funcionário esteve no local.

Segundo os militares, ele foi à escola no sábado juntamente com a vice-diretora e uma professora, e se depararam com dois portões, quatro grades e quatro portas arrombados.

Do local foram levados vários equipamentos eletrônicos como televisões, data show, notebook e monitores de computadores. O circuito interno de câmeras de segurança ficou completamente danificado assim como parte do circuito elétrico.

Fonte: G1