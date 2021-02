Uma tentativa de furto seguida de uma explosão foi registrada durante a madrugada desta segunda-feira (1º), em um supermercado no Bairro Pio XI, em Itaúna.

De acordo com a PM, um buraco foi encontrado em uma das paredes do comércio. A Polícia Civil disse que investigará o caso.

Conforme a PM, parte do vidro da porta frontal do estabelecimento foi quebrado, vários objetos ficaram danificados pela explosão, inclusive o cofre. Os militares disseram que nada foi levado do local.

O tipo de explosivo utilizado não foi identificado, mas os policiais disseram ser um artefato de alta potência, tendo em vista os danos provocados no estabelecimento.